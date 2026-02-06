女優・三倉茉奈が5日、自身のインスタグラム更新。“ふたごの日”に双子の妹・佳奈との2ショットをアップし、幼少期の写真も添えた。 【写真】「どっちがどっちかわかりますか？」な双子2ショット 茉奈は「今日2月5日はふたごの日らしいです。」と書き出し、「なので、小さい頃の私たちと39歳の私たちの写真、貼っておきます笑」と記した。現在の姿に加え、体操服に身を包んだ91年と日付の入った写真や赤ちゃんのころの姿