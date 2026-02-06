長友、香川、柴崎、清武…百年構想リーグにキャリア賭ける30代ベテランたち2月6日から幕を開ける明治安田Jリーグ百年構想リーグ。J1は東西10チームずつのリーグ戦、J2・J3は40チームを10チームずつ4グループに分けてのリーグ戦ということで、非常に興味深いものがある。昇降格がなく、勝敗をPK戦で完全決着させるというレギュレーションを含め、その動向が注目されるところだ。こうしたなか、気になるのが、30代ベテラン選手の