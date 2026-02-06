レフェリーも人間である限り、そこにはどうしても個性が表れるJリーグの担当審判が発表された。新たに主審5人、副審10人が加わったものの、2025年の全153人からは4人減っている。日本サッカー協会審判委員会は、プロフェッショナルレフェリーの増員や支援体制の拡充、早期育成、マッチクオリティアセッサーの試行導入などに取り組んでいるが、今年もジャッジを巡ってさまざまな意見が出てくるだろう。こうした組織的な取り組み