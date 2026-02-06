ドナルド・トランプ米政府が、レアアース（希土類）を含む重要鉱物を軸に新たな貿易ブロックの結成に乗り出し、グローバル重要鉱物資源戦争が一段と激化している。中国が重要鉱物市場における圧倒的な地位を背景に資源の武器化を進めるなか、米国は同盟国や友好国をひとつにまとめる貿易ブロックで対抗する姿勢だ。トランプ政府は4日（現地時間）、重要鉱物のグローバル供給網（サプライチェーン）において中国に対抗するための「