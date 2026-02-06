将棋の第84期順位戦B級1組12回戦が2月5日、東京・千駄ケ谷の「東京将棋会館」で行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）が高見泰地七段（32）に99手で勝利した。【映像】伊藤二冠が高見七段に勝利した瞬間伊藤二冠が、初のA級昇級へ力強く前進した。ABEMAでテキスト解説を務めた黒田尭之六段（29）は、「伊藤二冠得意の相掛かりを後手番の高見七段が堂々と受けて立ちましたが、25手目の桂跳ねから角打ち以下の順が機敏な動きで伊