タレントで歌手のきゃりーぱみゅぱみゅが2日、自身のX（旧Twitter）を更新。保育園をめぐる投稿に多くの反響を集めている。 きゃりーは先月「お願い…保育園入れますように…！」とXに切実な思いをつづり、「9日間連続ワンオペ」と育児に追われる日々を嘆いた。この投稿に多くの関心が寄せられ、結果の報告に注目が集まった。 だが今月、きゃりーからの報告は「保育園落ちた」というものだった。想定外の事態