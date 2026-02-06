強い寒気の影響で、県内は8日から9日頃にかけて、北部の山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。8日朝6時までの24時間に降る雪の量は、いずれも多いところで平地 1センチ、山地 7センチと予想されています。その後、9日朝6時までの24時間では、いずれも多いところで平地5センチ、山地 20センチと予想されています。積雪や路面の凍結による交通障害、着雪による倒木や電線などの断線に注意してください。ま