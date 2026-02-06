狙い澄ましたアガリで流れをひっくり返し、白鳥が大きく羽ばたいた。「大和証券Mリーグ2025-26」2月5日の第1試合は渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）がトップを獲得。ボーダー争いの直接の相手となるTEAM雷電・萩原聖人（連盟）を4着に沈め、チームにとって価値の高い一勝を持ち帰った。【映像】白鳥、狙い澄ました“絶品七対子”で価値ある一勝この試合は東家から萩原、BEAST X・鈴木大介（連盟）、白鳥、EARTH JETS・石井一馬（最