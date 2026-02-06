2021年の秋以降、中断されているアメリカとロシアによる軍事対話が再開されることになりました。アメリカ国防総省は5日、アメリカとロシアの軍による高官会談を4日にUAE（アラブ首長国連邦）で行った際、対話を再開することで合意したと明らかにしました。軍事対話は、ロシアのウクライナ侵攻前の2021年の秋を最後にアメリカとロシアの緊張が高まったことを受けて中断されています。アメリカ国防総省は声明で「軍同士の対話の維持