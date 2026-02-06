目の前いっぱいに広がる海、深呼吸したくなる樹々の緑。湯に触れる肌だけでなく、目から耳から癒やしを享受。見慣れた景色とはまったく違う絶景に抱かれて、日常を忘れる極上の休日を過ごしてみませんか。 今回は全国各地にある大自然の眺望が自慢の露天風呂付き客室の宿を集めました。【鬼怒川温泉】豊かな自然と渓谷を眺めながら名湯とまごころに安らぐ料理宿『静寂とまごころの宿 七重八重（ななえやえ）』多様なニーズに応える