●きょう6日(金)は曇ったり晴れたり●週末は強烈寒波 日曜は雪・凍結エリア拡大●落ち着いた天気のうちに寒波に備えを＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 二十四節気の「立春」を迎えてから県内は寒さが緩み、落ち着いた空模様も続いている状況ですが、これが週末になるとガラッと変わります。きょう6日(金)は北海道付近で低気圧が発達し、日本付近は次第に等圧線が縦じま模様に並ぶ冬型気圧配置に。いったん北に退いていた寒気が、再び南下