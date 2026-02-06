きょうは日本海にある低気圧が発達しながらオホーツク海へと進む影響で、北日本日本海側や北陸で雨や雪となるでしょう。中でも北海道では非常に強い風が吹き、猛吹雪となる恐れがありますのでホワイトアウトや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。関東から西は各地晴れたり曇ったりですが、九州南部や南西諸島では雨が降る時間があるでしょう。最高気温は北日本では平年以下の地点があるものの、その他多くの地点で平年並