2026年3月に開催予定のWBC。大谷翔平ら出場選手たちに注目が集まっているが、勝利を掴み取るには「名監督」の采配も重要だ。日本球界ではこれまで数多くの監督が様々なチームを牽引してきたが、「名監督」とされるのはどんな人物なのか気になるところ……。そこで全国の25歳以上60歳以下の男女500人を対象に、「プロ野球の『名監督』」についてアンケートを取った。【結果一覧】プロ野球「名監督」ランキング、1位は黄金時代を築