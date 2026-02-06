男子ビッグエア予選ジャンプする荻原大翔＝リビーニョ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪は開会式に先立ち、5日のスノーボード男子ビッグエア予選で日本勢が初登場し、荻原大翔（TOKIOインカラミ）ら4人全員が上位12人による決勝に進出した。冬季Xゲーム2連覇の荻原は1位で通過。木村葵来（ムラサキスポーツ）は3位、長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）は5位、木俣椋真（ヤマゼン）は10位だった。7日（日本時間8日未明）の決勝