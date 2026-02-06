【ニューヨーク共同】米アマゾン・コムが5日発表した2025年10〜12月期決算は、売上高が前年同期比14％増の2133億8600万ドル（約33兆5千億円）だった。四半期として初めて2千億ドルを突破し、過去最高を更新した。