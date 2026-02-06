前編記事『「神様、仏様、高市様！」前回落選者が「高市人気」で大量復活当選へ…不機嫌だった麻生副総裁もニッコリの「自民党大勝利への道」』では大勝ちが予想される高市陣営について書いた。ここからは選挙後の高市早苗首相の動向をうらなう。周囲には経産省OBさて、問題は選挙後の高市氏である。高市官邸の実情に詳しい永田町関係者によれば、孤高の人、高市首相が消費税減税の財源問題など主要政策から政権運営を含む政局まで