連続テレビ小説「ばけばけ」は、小泉セツ・八雲夫妻をモデルとした物語。数々の障壁を乗り越え、夫婦として共に歩み始めたトキとヘブン。演じる髙石あかりさんとトミー・バストウさんに、これまでの“笑ったり転んだり”の道のりを振り返って語っていただきました。本記事は『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説ばけばけ Part2』に掲載したインタビューからその一部をご紹介します。（※NHK出版公式note