前編記事『1.8兆円の巨額赤字で不動産大手が再び経営破綻の危機、虎の子EVも3割減…株価は堅調でも「瀬戸際な中国経済」』で見たように、中国経済は苦境が続いている。PMIは好況の指標である50を下回り、虎の子であるEVも不調だ。不況の元凶である不動産業界も低調のままである。落ち込む実体経済とは対照的に株価は堅調だ。だが、もちろん、良い兆しというわけではない。くすぶる金融危機リスク国際決済銀行（BIS）によれば、中国