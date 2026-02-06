介護医療院は、2018年4月に追加された、長期療養のための医療と介護を一体的に提供する公的施設です。本記事では、他の介護保険施設（特養・老健）との違いや介護医療院の概要、利用料について解説します。 介護保険「3施設」の違い 介護を必要とする方のための公的な施設(介護保険施設)には、「介護老人福祉施設（特養）」「介護老人保健施設（老健）」「介護医療院」の3種類があります。特養は、原則として要介護3以上