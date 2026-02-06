写経を身近に。「薬師寺東京別院」の「お写経」五反田の街並みに溶け込むように佇む「薬師寺東京別院」。1300年以上の歴史を誇る奈良「薬師寺」を本山とする別院として、都心に暮らす人々にも仏教の教えと祈りの時間を届けたいという思いから開かれました。JR山手線・都営浅草線・東急池上線 五反田駅から徒歩約7分とアクセスが良く、ビルが立ち並ぶエリアにありながら、一歩境内に入ると空気がすっと静まります。境内に入ると、好