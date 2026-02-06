米ラスベガスで1月6日〜9日にかけて開催された世界最大級のテクノロジー見本市「CES」では、AIロボットやAI家電などを出展した中国企業のブースが多数を占めた。一方、日本企業の存在感はますます薄まっている。現地を訪れたジャーナリストの座安あきのさんが、中国のIT最前線に立つ「開源社」で唯一の日本人メンバーである高須正和さんに、世界のものづくりの潮流を聞いた――。筆者撮影CES2026では、AI家電や人型ロボットが注目