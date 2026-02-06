進む「引用のファストフード化」昨今のSNSおよびメッセージアプリ(LINE等)において、若年層に特に顕著な言語使用パターンの変化がある。それは「引用に依存したコミュニケーション」の常態化である。ネットミーム、テレビ番組やYouTubeのキャプチャ画像、漫画のコマといった既存コンテンツを無断で転用し、「いまこれ」とのみ付記する行為。あるいは「〇〇で鬱」「死ぬ」「死んだ」といった定型句を機械的に使用する現象。これらに