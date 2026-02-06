今日の異常気象は、近い将来の気候が暴れ出す予兆ではないか--過去の膨大なデータや研究成果からそのような仮説を経て、大規模で広範な調査を始めた学者のグループがある。プロジェクトに集まった7名の研究リーダー各自の武器とターゲットに迫る。（文/緑慎也・写真/竹田武史・イラスト/ひだかひんでん・協力/福井県年縞博物館）※本記事は『Tropic』から抜粋・編集したものです。気候変動「三つのモード」寒波、猛暑、干魃、豪雨