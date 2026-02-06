4年に1度の冬の祭典、ミラノ・コルティナ五輪が2月6日に開幕する。日本勢が4大会連続でメダルを獲得中のフィギュアスケート男子シングルには、高すぎる壁が立ちはだかっている。アメリカのイリア・マリニン（21才）だ。 【写真】元妻・末延麻裕子さんと羽生結弦のツーショット。他、腕には血管がくっきり、筋肉ムキムキの羽生結弦なども「直近2年間、国際大会で負け知らず。アクシデントが起きない限り金メダルは確実です。