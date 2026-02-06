学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「SMART」はなんの略語？「SMART」はなんの略か知っていますか？ヒントは、5つの大学からなる大学群のことを指します。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「上智大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、東京理科大学