「ＤｏＡｓＩｎｆｉｎｉｔｙ」のボーカル・伴都美子（４７）。最新姿にフォロワーはくぎ付けだ。伴は６日までに自身のインスタグラムを更新し、「倖田來未とＤｏＡｓＩｎｆｉｎｉｔｙの初コラボが実現『Ｃｈａｎｇｅｍｙｆｕｔｕｒｅ』サプライズリリース！！」と歌手・倖田來未とのコラボを報告。「先日の超英雄祭で最速披露しました」と音楽イベントで歌唱したことを明かし、「くーと出会ってどんぐらい経つん