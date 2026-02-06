"裏金議員"の動向にも注目が集まる今回の衆院選。福岡11区では、裏金問題で落選した自民党大物の1人である武田良太・元総務相が立候補。自民と維新が連立を組んだことで武田氏は前回敗れた維新前職の村上智信氏との与党対決になっている。地元の元市議が語る。【表画像】2・8総選挙／大阪府の19選挙区「候補者と最新当落予測」リストを見る「これまで選挙前になると武田さんと地元の創価学会幹部を中心に自公の地方議員など40〜50