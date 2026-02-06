誰もが知るあの「歴史上の出来事」には、チェスが関わっていた--？発売中の石井仁蔵さん『コンフィデンシャル・ゲーム』は、チェスが編み出す世界の「もしも」を描いた、驚愕の〈チェス×歴史if〉短編集。期待の新鋭は、チェスを通していったいどのような歴史を新たに紡ぎ出したのか？今回は大森望さんによる書評を紹介します。石井仁蔵（いしい・じんぞう）1984年生まれ、新潟県出身。東京大学文学部卒業。2023年、「エヴァーグ