解散の狙いは政権基盤の強化？解散報道から新党結成の流れを見て思い出すのが、安倍晋三さんが'17年に打った解散総選挙です。解散報道の後に、小池百合子さんの希望の党が結成されました。当時は小池旋風の真っ只中で、今からでも遅くないから解散を撤回せよという声が党内からも強く上がっていました。私はそんな中、安倍さんに「この選挙は圧倒的に不利で、その結果、政局が流動化しかねない」と言いに行ったんです。すると、安