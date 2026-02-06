人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。今回は、朝食のビュッフェやレストランなどで「How would you like your eggs?（卵はどのように調理しましょうか？）」と、卵の調理方法や焼き方を尋ねられたときに役立つ英語表現を解説。調理方法はいくつかあ