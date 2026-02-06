UK版スタッフが選ぶ象徴的な1台AUTOCAR英国編集部では、ほぼ毎日スタッフ同士でさまざまな議論が交わされる。中でも最大の論争は、「各メーカーで歴代最高の1台はどれか」というものだ。【画像】日欧スーパーカーの殿堂【ホンダNSX、ランボルギーニ・ガヤルド、フェラーリ458を詳しく見る】全70枚スタッフの中にはMG ZT-T 260の価値を認める人もいれば、認めない人もいる。共感しやすい選択肢を出す人もいれば、難解な提案をする