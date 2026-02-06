阪神の佐藤輝明内野手（２６）が５日、侍ジャパンの一員として出場する３月の第６回ＷＢＣに向けて、合同インタビューに応じた。これまでアジアチャンピオンシップなどで代表経験があるが、まだ日の丸を背負って本塁打は記録していない。長打力に信頼を置く井端監督。果たして佐藤輝のポジションはどこが適切か、考察した。◇◇佐藤輝の選出理由について、井端監督は「今の日本の球界では間違いなく一番の飛距離を持つ