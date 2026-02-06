タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜後11：00）が、6日に放送される。今回のゲストは、初登場となる俳優・浜辺美波。番組冒頭では、デビューのキッカケとなった第7回「東宝シンデレラ」オーディション（2011）に応募した経緯、同期の上白石萌音＆萌歌との関係、オーディションに落ち続けていた子役時代、俳優として生きていく覚悟を決めた瞬間、高校1年生で地