1965年から続く大会として長くPGAツアーの定番大会となっていた「ソニーオープン」が存亡の危機だ。1983年には青木功が優勝したことで大きな注目を集め、2022年には松山英樹も優勝し、日本人に最も馴染みのあるPGAツアーの大会とも言える。それがなくなるなるかもしれない。 大会がなくなる原因は？ソニーオープンが存続の危機 今年優勝したクリストファー・ガタラップ。表