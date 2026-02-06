「漢字なら任せて」という方にぜひ挑戦して欲しいこのクイズ。知識をフル活用して取り組んでみてくださいね！あなたはこのクイズの正解がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「物」♡「物語」「物品」「着物」「名物」でした！※答えは複数ある場合があります。「着物」は、奈良時代に成立したとされる和服です。着物を着ると、