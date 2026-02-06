是枝裕和監督（６３）の最新作「箱の中の羊」の公開日が５月２９日に決定し、Ｗ主演の綾瀬はるか（４０）と千鳥・大悟（４５）が演じる夫婦の息子役を耼木里夢（くわき・りむ＝９）が演じることが５日、分かった。是枝氏にとって邦画では「万引き家族」以来８年ぶりのオリジナル脚本。近未来を舞台に、夫婦が亡くした息子と同じ姿、同じ声のヒューマノイドを迎え入れ、止まった家族の時間が動き出すという物語だ。೒