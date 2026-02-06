現代に蘇る“伝説のトヨタ2000GT”2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」において、ロッキーオートはトヨタ「2000GT」をモチーフにしたレプリカモデル「ロッキー2000GT」を出展しました。ロッキー2000GTは、1967年に発売されたトヨタ2000GTをモチーフに、ロッキーオートが独自に開発したフレームと現代のパワートレインを用いて製作したスーパーレプリカです。【画像】超カッコいい！