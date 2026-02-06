あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……水瓶座自由な発想が未来を拓く日！「これをやらなくちゃ…」という義務感は一旦横に置いて、心から「これをやりたい！」と感じることにフォーカスして行動してみましょう。あなたの行動力が新たなチャンスを引き寄せてくれるはず。★第2位……双子座仲間の長所に気づきやす