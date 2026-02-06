お笑い芸人の陣内智則が7日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00※関西ローカル）に出演。芸能界の恩人を明かす。【番組カット】初々しい姿…陣内智則の貴重映像公開番組放送35周年を記念して復活した、一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を書く回転式の“お名前ボード”も当時のスタイルそのままに復活する。MC・明石家さんまが