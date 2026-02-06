テレビアニメ『魔都精兵のスレイブ2』（毎週木曜深0：00）の「横浜決戦編」PVが公開され、新キャラクター・空折の声優を小清水亜美が務めることが発表された。【画像】太ももスラリ！『魔都精兵のスレイブ2』空折キャラクター設定画「横浜決戦編」PVには、空折のセリフも収録。美しい佇まいとは裏腹に、どこか妖しさを感じさせる存在感が印象的に描かれている。さらに、二番組組長・美羅との豪快で激しい戦闘シーンも見どこ