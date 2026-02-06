8日放送の健康情報『健康カプセル!ゲンキの時間』(CBC制作TBS系全国28局ネット 毎週日曜前7:00〜7:30)では、「〜身体を蝕むサイレントキラー〜撃退！高血圧＆肝臓の病」をテーマに届ける。キャイ〜ンの天野ひろゆきが登場する。【予告動画】キャイ〜ン天野ひろゆき、8キロリバウンド密かに進行していた病一昨年の1月、番組で受けた健康診断で脂質異常症や脂肪肝、脳梗塞の危険因子などが判明した天野。その後ダイエットに