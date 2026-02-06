ドル円、一時１５６円台半ばまで下落米雇用指標が減速示す高ボラティリティが続く＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は急速に伸び悩み、一時１５６円台半ばまで伸び悩む動きが見られた。ただ、後半には１５７円台に戻している。明日に予定されていた米雇用統計の発表が延期になる中、この日の雇用関連指標が労働市場の減速を示す内容が相次いだ。 １２月の米求人件数は６５４万人と予想を大きく下回ったほ