今年、SPEEDでの鮮烈デビューから30周年を迎える島袋寛子。記念すべきアニヴァーサリーイヤーは、近年積極的に取り組む女優業で幕を開けた。ドラマ、クラブツアーなどの音楽活動とさまざまな形を通して、30年応援し続けてくれたファンに感謝を伝えたいと語る島袋に、出演ドラマ『元科捜研の主婦』（テレ東系／毎週金曜21時）の印象や、30周年への思いを聞いた。【写真】島袋寛子、変わらない透明感とキュートさに驚き！◆台本か