静岡朝日テレビは「池上彰のどうなる！？リニア新幹線２０２６」を８日午後１時５５分から 全国ネットで放送する。品川―名古屋を最速４０分で結ぶリニア新幹線。ジャーナリスト・池上彰がリニアにまつわる場所を徹底取材！岐阜県駅＆車両基地に池上彰が潜入…地上駅で最も早く建設が進む岐阜県駅の現状とは？さらに、２０２５年夏、実はリニア新幹線にも新型車両が誕生していた。番組では鉄道好きのタレント・SUPER★DRAGON