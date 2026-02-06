フィギュアスケーターで女優の本田望結が４日付で自身のＳＮＳを更新した。本田は、さまざまな顔文字を添えて写真を複数枚、投稿。紫を基調とし、服の上からウエストあたりでベルトを巻くコーディネートで、投稿した顔文字に合わせた表情を浮かべる様子を公開した。この投稿にファンからは「スゲェ！」「その笑顔にメロメロ」「反則的なかわいさ」「ベルトスタイルもっと見たい！」といったコメントがあがっていた。