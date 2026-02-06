スターマー英首相【ロンドン共同】英国のスターマー首相は5日に演説し、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイン氏と親密な関係があったとされるマンデルソン前駐米大使について、大使に任命したことを謝罪した。マンデルソン氏がエプスタイン氏に機密情報を漏えいした疑惑も浮上。一連の騒動は政権の支持率低迷に追い打ちをかけ痛手となっている。スターマー氏は大使任命時に把握していなかった情報が出