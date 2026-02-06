サムスンは2025年12月に韓国で本体を3つに折りたたむことのできるスマートフォン『Galaxy Z TriFold』を発売した。価格は約38万円と正直、ものすごく高い。現在はアメリカや台湾、シンガポールなどでも販売中だ。スマートフォンにもタブレットにもどちらにもなるこの製品を実際に使ってみた。 （関連：【画像】3つ折りでもポケットに収まるサイズ感） ■スマホとしてはちょっと重いが片手で使える 『Gala