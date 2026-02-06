2月6日（現地時間5日、日付は以下同）。NBAはトレード・デッドラインを迎え、ロサンゼルス・クリッパーズとインディアナ・ペイサーズの2チーム間でトレードが合意したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 このトレードで、クリッパーズはイビツァ・ズバッツ（センター）とコービー・ブラウン（ガード）を放出。その見返りに、ペイサー