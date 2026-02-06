綾瀬はるかと千鳥の大悟が主演を務める映画 『箱の中の羊』に耼木里夢が出演することが決定。あわせて特報映像と第1弾ポスタービジュアルが公開された。 参考：是枝裕和監督の新作映画『箱の中の羊』2026年公開決定主演は綾瀬はるか＆千鳥 大悟 本作は、『そして父になる』『万引き家族』『ベイビー・ブローカー』『怪物』などを手がけてきた是枝裕和が原案・監督・脚本・編集を務める、8年