人との会話がうまくかみ合わない、同じ失敗を繰り返してしまう、などの悩みを抱えている一方で、周囲からは特に違和感を持たれず、普通に見られることで戸惑いを感じる女性がいます。もしかすると、その背景には軽度知的障害があるかもしれません。 軽度知的障害とは、IQが平均よりやや低い水準でありながら、外見や日常生活ではわかりにくい困難を抱える状態を指します。特に女性の場合は、周囲に合わせる力が高いため、障害の